Incendio nella notte di Natale: risorante distrutto

Le fiamme alte nel cielo scuro, ad illuminare tristemente la notte di Natale. Sarà una Vigilia da dimenticare quella appena vissuta dai proprietari del ristorante La Rinascita di Passirano, che hanno visto andare in fumo la loro struttura, devastata da un rogo.

Il ristorante, un locale che offre le tipiche specialità bresciane, si trova in via Paolo VI. Le fiamme sarebbero partite attorno alle 3:00, per cause ancora sconosciute. I Vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per domare l'incendio, terminando l'intervento alle prime luci del giorno di Natale. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sono stati i titolari stessi a dare l'annuncio dell'incendio. Il primo pensiero è andato ai loro clienti, soprattutto a quelli che hanno prenotato il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro: «Con profondo dispiacere, siamo costretti ad annullare tutte le prenotazioni ed ordinazioni. Ci spiace tanto». Il migliore augurio per i proprietari è che presto la loro struttura possa davvero rinascere, come dice il nome stesso del ristorante.