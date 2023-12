Volontaria accende le luci, il presepe inizia a bruciare in chiesa

La mattina di Natale, verso le 9, i pompieri di Darfo e di Lovere sono dovuti intervenire a Costa Volpino: nella chiesetta di Corti, una volontaria della parrocchia aveva acceso le luci del presepio, quando – a causa di un corto circuito – è velocemente divampato un principio di incendio.

Sentendo un acre odore di fumo, la donna ha chiamato il 112 e l'Areu ha subito richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Darfo, insieme ai volontari di Lovere.

Le operazioni di spegnimento e di bonificata sono terminate verso le 11: il presepio purtroppo non si è salvato, ma – per fortuna – la chiesa non è stata danneggiata.