Scoppia un incendio in pizzeria: danni ingenti, ma nessun ferito

Nessun ferito, nessun intossicato, ma i danni sarebbero molto ingenti. Un violento incendio è divampato nella serata di ieri, venerdì 15 marzo, all'interno della pizzeria la «Villa del sole», nei pressi dell'omonimo residence, in via Gardiola a San Felice del Benaco, sul lago di Garda.

Erano le 21 quando è stato lanciato l’allarme ai Vigili del fuoco. Da quanto emerso il locale era chiuso. Sul posto sono stati inviati i Volontari del Garda con un’ambulanza e addirittura sei squadre di Vigili del fuoco, partite da Salò, Cunettone, Desenzano e Brescia.

Ancora non si conoscono le cause che hanno innescato il rogo. Come detto, nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma dalle primissime stime i danni al locale sarebbero ingenti.