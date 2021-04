Paura in piazza: brucia il tetto di una casa, più di 20 pompieri per spegnere l'incendio

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare le fiamme che hanno avvolto il tetto di un'abitazione in piazza Goethe a Torbole sul Garda. È successo sabato 24 aprile: la chiamata per la richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 19, scattata per l'incendio di una canna fumaria.

I pompieri di Riva del Garda sono sopraggiunti in pochi minuti, ma – accortisi che il rogo aveva già coinvolto anche il tetto - hanno alzato il livello di allarme facendo intervenire altri 22 volontari; insieme sono poi riusciti ad arginare la propagazione delle fiamme alle abitazioni vicine.

Le operazioni di spegnimento, bonifica e copertura provvisoria sono proseguire fino alle 22. In tutto sono intervenute due autopompe e un'autoscala, oltre ai mezzi di supporto e comando.

Fonte: Trentotoday.it