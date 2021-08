A fuoco la legnaia del Castello Malvezzi, fiamme sul colle S.Giuseppe

/ Via Colle San Giuseppe, 1

Un botto, poi le fiamme, visibili da buona parte della città. Nella serata di ieri, sabato 7 agosto, un incendio partito da una legnaia nel parco del ristorante Castello Malvezzi a Brescia si è esteso nella vegetazione circostante, provocando fiamme alte molto visibili nella notte.

Diversi cittadini hanno postato le fotografie sui social network, preoccupati per ciò che stava succedendo. Fortunatamente l'incendio non ha né interessato l'edificio né provocato alcun problema al personale della struttura e ai suoi ospiti (proprio in questi giorni nella location del Castello Malvezzi si può cenare sospesi da terra, seduti su una piattaforma sollevata a 50 metri da una speciale gru).

Per spegnere le fiamme, scoppiate attorno alle 21:45, sono intervenute due squadre dei Vigili del fuolco, giunte sul posto con alcuni agenti della Locale cittadina. Nessun problema particolare per domare l'incendio, spento - come racconta il Giornale di Brescia - nel giro di poco tempo.