Brucia il tetto, le fiamme lo devastano: famiglia resta senza casa

Paura nel primo mattino di mercoledì in via Palestro a Fiesse. Verso le 5.30, i Vigili del fuoco di Brescia sono intervenuti per spegnere un incendio che aveva avvolto il tetto di un'abitazione.

Sul posto sono state inviate diverse squadre di soccorso, con il supporto di un'autoscala e un'autobotte. Non si segnalano feriti, ma lo stabile è inagibile e una famiglia è rimasta al momento senza casa. È intervenuto anche il sindaco Sergio Cavallini, per cercare una sistemazione provvisoria.