In fiamme il cestone dei calzini: negozio inagibile, intossicate le commesse

Le fiamme sono divampate sul retro del negozio, da un cestone contenente calze. Danni piuttosto gravi, e negozio inagibile, è questo il risultato di un rogo scoppiato nel pomeriggio di ieri, sabato 27 aprile, nel negozio "Tedi" di via Padana Superiore a Mazzano, presso il parco commerciale le «Due Porte», specializzato in oggettistica per la casa ed abbigliamento.

Le fiamme sono scoppiate attorno alle 16:00. Accortesi del fumo proveniente da un cestone contenente calze, le due commesse hanno immediatamente chiesto a tutti i clienti di lasciare il negozio, ed hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono state inviate diverse squadre di Vigili del fuoco e un'ambulanza. Dopo avere domato le fiamme, gli agenti hanno verificato i danni alla struttura - soprattutto nel magazzino - ed hanno precauzionalmente chiuso una porzione del parcheggio al piano superiore. Il fumo provocato dal rogo ha lievemente intossicato le due commesse.