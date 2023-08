Incendio nel cantiere nautico: decine di barche danneggiate, danni ingenti

Caldo insopportabile, e fumo denso e nero che fuoriusciva dal seminterrato. Tre squadre di vigili del fuoco hanno lavorato duramente nel corso della notte per cercare di domare le fiamme scoppiate all'interno di un cantiere nautico sul Garda, a Gargnano.

Il rigo è scoppiato in piena notte, attorno alle 3 tra venerdì e sabato, all'interno della Nautica Feltrinelli, in via della Libertà 59. Il fumo ha fatto scattare l'allarme antincendio, e sul posto si sono dirette in pochi minuti tre squadre di vigili del fuoco partite da Brescia, Salò e Cunettone di Salò. Le fiamme sono divampate all'interno del seminterrato del cantiere, dove erano stipate diverse decine di imbarcazioni.

Almeno trenta quelle danneggiate, alcune delle quali sono andate completamente distrutte. Al momento, secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, si ipotizza che il rogo possa essere stato causato da un cortocircuito partito da un motoscafo. I danni - molto ingenti - saranno quantificati nei prossimi giorni.