Incendio in azienda: produzione ferma e danni per decine di migliaia di euro

Incendio in azienda, danni per decine di migliaia di euro: anche la produzione è stata interrotta. E' successo alla Fratelli Mutti di Palazzolo sull'Oglio, aperta dal dopoguerra e specializzata negli stampi e nei modelli per fonderia: le fiamme sono divampate nella notte tra lunedì e martedì, probabilmente scatenate da un corto circuito sul furgone aziendale parcheggiato all'ingresso.

E' proprio dal furgone che l'incendio si sarebbe poi esteso allo stabilimento, interessando in particolare l'area esterna - è andata distrutta una tettoia da oltre 150 metri quadrati - ma anche l'impianto elettrico e alcuni macchinari necessari per la produzione.

Vigili del Fuoco al lavoro

L'allarme è stato lanciato dai residenti: in pochi minuti sul posto c'erano squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Brescia, Chiari e Palazzolo. Per domare le fiamme ci sono volute delle ore, quasi fino all'alba: fortunatamente non si registrano feriti. Anche i proprietari sono accorsi in azienda una volta saputa la notizia. Come detto i danni sono ingenti, nell'ordine delle decine di migliaia di euro: la produzione è ferma, e sarà così almeno per qualche giorno.