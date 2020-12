Incendio in cascina, macabra scoperta: trovato un uomo morto carbonizzato

Tragedia alle porte del Natale: un uomo di origini indiane – di cui non sono ancora state rese note le generalità – è stato trovato morto carbonizzato nella sua roulotte, posteggiata sotto il porticato esterno di una cascina tra Rivolta e Spina d'Adda, in provincia di Cremona a una trentina di chilometri dai confini bresciani.

L'incendio è divampato nella mattina del 23 dicembre. Verso le 10 sul posto erano già arrivate squadre dei Vigili del Fuoco di Crema, Bergamo e Treviglio: una volta domate le fiamme, la macabra scoperta. All'interno della roulotte, ormai andata distrutta, giaceva il corpo senza vita (e carbonizzato) di un uomo.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: sul luogo della tragedia si sono presentati anche i tecnici della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche. Dai primi accertamenti pare si sia trattato di un incendio divampato per cause accidentali. Ma ulteriori approfondimenti sono ancora in corso. Il corpo dell'uomo sarà probabilmente sottoposto ad autopsia.