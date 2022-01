Maddalena, è corsa contro il tempo: migliaia di litri d'acqua dagli elicotteri

Continuano in Maddalena le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, dell'incendio scoppiato lunedì pomeriggio verso le 15.30. Sul posto sono presenti decine di pompieri, carabinieri forestali e volontari dell’antincendio boschivo, Dalle 8 si sono alzati in volo anche tre elicotteri con i cestelli per scaricare l'acqua dal cielo: al lavoro uno S64 Skycrane con capacità di 10mila litri e altri due velivoli da 600 litri ciascuno. La strada Panoramica è stata chiusa a partire da San Gottardo, possono passare solo i residenti.