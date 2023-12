Cascina in fiamme, distrutto il fienile: danni per decine di migliaia di euro

I Vigili del Fuoco sono al lavoro ormai da ore, ma l'incendio è ancora in corso: la buona notizia è che non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti (nell'ordine delle decine di migliaia di euro). Fienile in fiamme a Limone di Gavardo: l'allarme è scattato da Via Terzago poco prima delle 21.30 del 26 dicembre.

L'incendio ha coinvolto un deposito esterno di fieno, andato completamente distrutto. L'ultimo aggiornamento, all'alba di mercoledì, conferma la presenza sul posto di 3 squadre e 2 autobotti. Allertata anche l'Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) per la verifica del possibile inquinamento a seguito dell'incendio.