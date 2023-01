Fiamme nella notte: devastato il Lido degli Ulivi

L'allarme è scattato alle 21, quando le fiamme erano ormai alte ad illuminare il cielo scuro della sera in riva al lago. Un incendio feroce nella serata di ieri, venerdì 20 gennaio, ha interessato la struttura del Lido degli Ulivi a Toscolano Maderno, meta apprezzata da numerosissimi turisti nel periodo estivo.

Ad intervenire per lo spegnimento del rogo sono state alcune squadre di Vigili del fuoco di stanza a Salò. Nel giro di mezz'ora l'incendio è stato domato. I danni alla struttura saranno valutati solo nelle prossime ore. Come riporta il quotidiano Bresciaoggi, il locale in questo periodo è chiuso, e sembra non fossero in corso interventi di ristrutturazione o manutenzioni.