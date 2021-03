Camion avvolto dalle fiamme in mezzo alla strada: traffico in tilt

Traffico in tilt lunedì mattina tra Iseo e Covelo, per un camion che ha preso fuoco in mezzo a Via Roma in prossimità della rotonda.



L'autista è riuscito a mettersi in salvo, ma il mezzo è stato letteralmente divorato dalle fiamme; una densa colonna di fumo si è alzato sulla zona, visibile anche a chilometri di distanza.

Per spegnere il rogo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Per permettere le operazioni, è stata chiusa via Roma in direzione Covelo e la strada che da Pilzone si immette nella rotonda.