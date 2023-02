Notte di paura: tetto avvolto dalle fiamme, evacuate tre famiglie

Verso le 21 di domenica sera, il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia è stato allertato per un incendio divampato in via Carlo Bonardi a Iseo.



Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto il tetto in legno (ricoperto da una lamiera in rame) di una palazzina a tre piani, all'interno della quale vivono altrettante famiglie, subito evacuate per motivi di sicurezza.

Lunghe le operazioni di spegnimento e di bonifica, continuate fino alle 3 di notte. Al lavoro i vigili del fuoco delle squadre di Brescia, Palazzolo e Sale Marasino. Due famiglie hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni, mentre per quella all'ultimo piano è stato necessario trovare un alloggio provvisorio.