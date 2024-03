Incendio in azienda, devastata dalle fiamme: non è ancora stato spento

Incendio alla Geminati di Cigole, azienda specializzata nel commercio di biomasse legnose tra cui pellet, cippato di legno e lettiere per animali: le fiamme sono divampate venerdì sera poco, poco prima delle 22.30, nello stabilimento di Via Artigianale affacciato sulla Strada provinciale 63. Nella prima mattinata di sabato la bonifica era ancora in corso, dopo ore di intervento: non ci sono feriti ma si stimano danni importanti, per decine e decine (se non centinaia) di migliaia di euro.

14 squadre di pompieri al lavoro

“Il comando provinciale ha messo subito in campo tre squadre con il supporto di due autobotti e due autoscale – fanno sapere i Vigili del Fuoco di Brescia in una nota –: durante la notte si sono avvicendate, per le fasi di spegnimento e bonifica, un totale di 14 squadre. Le fiamme, divampate da un macchinario della ditta che produce pellet, si sono poi estese a una porzione della copertura della struttura dove era presente un impianto di pannelli fotovoltaici, poi messi in sicurezza in collaborazione con i proprietari dell'azienda. Le fasi di bonifica sono ancora in atto”, si legge nel comunicato diffuso all'alba di sabato.

Sul posto anche i Carabinieri di Pontevico e la Polizia Locale di Lonato, oltre a quattro ambulanze per supporto e assistenza incendio, che fortunatamente non sono dovute intervenire: due autolettighe della Croce Bianca, una della Croce Rossa, un'altra dell'Anc Valle del Chiese.