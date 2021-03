Vasto incendio a ridosso della Provinciale: canadair in volo per spegnere le fiamme

Le fiamme si sono sviluppate nei boschi di Tignale, nella frazione di Prabione. I surfisti sono stati invitati dalla Guardia Costiera a uscire dall'acqua per consentire il rifornimento di acqua da parte dei velivoli anfibi

I canadair sono ancora in azione per spegnere il vasto incendio che sta interessando i boschi sopra Tignale, nella zona della frazione Prabione vicino alla Provinciale 38 "Tignalga". Le fiamme sono divampate nella serata di martedì e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Le squadre anti-incendio, che fanno capo alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, sono state immediatamente allertate, ma per motivi di sicurezza è stato deciso di non intervenire in serata, rimandando le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'area interessata, alla giornata di oggi, mercoledì 17 marzo.

La Guardia Costiera ha esortato i surfisti ad abbandonare lo specchio acqueo per dar modo agli aeroplani anfibi di rifornirsi di acqua. I cittadini sono stati invitati a non chiamare il 112 per segnalare l'incendio, poiché tutti gli enti preposti sono già stati allertati.