Furgone prende fuoco, attimi di panico: conducente riesce a mettersi in salvo

Nel pomeriggio di lunedì 26 luglio, verso le 15, un furgone ha preso fuoco in via Coler a Flero: la colonna di fumo nero che si è alzata era visibile a chilometri di distanza.

Per cause ancora da chiarire, il mezzo (adibito al trasporto alimentare) è stato avvolto dalle fiamme, mentre stava viaggiando tra i campi di mais. Per spegnere il rogo è intervenuta in pochi minuti una squadra dei Vigili del Fuoco con il supporto di un’autobotte.

Fortunatamente il conducente è riuscito a scendere dal furgone tempestivamente e a mettersi in salvo. Non si registrano feriti.