Incendio in fonderia, Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Incendio alle Fonderie Mora (Gruppo Camozzi) di Paderno Franciacorta: le fiamme sono divampate nella tarda serata di mercoledì. Per domare il rogo ci è voluta una notte intera: sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia. La buona notizia è che non si registrano feriti, e l'incendio è stato circoscritto ad alcuni container.

L'incendio in fonderia

Questi ultimi contenevano materiale ferroso di scarto della lavorazione di fonderia. Non è chiaro il perché siano divampate le fiamme, in tal senso gli accertamenti sono in corso: si tratta, come scrive il Giornale di Brescia, di trucioli o piccoli pezzi di metallo combustibile, che proprio per le loro caratteristiche possono essere “innescati” con facilità.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 22: come detto le operazioni sono proseguite fino all'alba. In seconda battuta i Vigili del Fuoco sono tornati sul posto per verifiche di tipo ambientali: non si escludono ulteriori approfondimenti nel merito, come richiesto da Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) e Ats (l'Agenzia di tutela della salute).