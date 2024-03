Cortocircuito di un quadro elettrico: rogo in fabbrica, intossicato un operaio

Un cortocircuito ha mandato in tilt il quadro che controlla la temperatura di stampaggio, innescando il rogo. È successo nella prima mattina di ieri, sabato 15 marzo, all'interno di una fabbrica di via Liguria 30 a Capriolo. Alle 7:30 all'interno dell'azienda le macchine erano già in funzione, e fortunatamente erano già presenti i manutentori, che hanno evitato il peggio.

I fatti. Il cortocircuito di un quadro elettrico - riporta il quotidiano Bresciaoggi - avrebbe impedito ad una centralina di controllo della temperatura dell'olio di funzionare correttamente. Questo ha portato all'innalzamento della temperatura dell'olio di raffreddamento della pressa di stampaggio delle guarnizioni, e dunque al rogo.

Dopo avere lanciato l'allarme, i manutentori interni dell'azienda hanno fatto sì che l'incendio non si propagasse, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono state inviate due autopompe dei Vigili del fuoco di Palazzolo, una pattuglia dei carabinieri di Capriolo e l'ambulanza dei volontari di Capriolo. I carabinieri hanno chiuso al traffico tutta la via, per favorire le operazioni dei vigili del fuoco. Il rogo è stato spento nel giro di poco, ma un denso fumo nero ha invaso la fabbrica, provocando l'intossicazione di uno degli operai, trasferito in ospedale a Chiari. I danni sarebbero limitati a una sola pressa.