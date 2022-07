Incendio in azienda, residenti lamentano problemi respiratori

Una densa coltre di fumo nero sopra la fabbrica, che ha causato non poche preoccupazioni nei residenti della zona. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato nelle «Acciaierie venete Spa» di Sarezzo, un gruppo da 1.400 dipendenti suddivisi tra le sedi di Padova, Borgo Valsugana, Mura, Dolcè, Odolo, Buja e Sarezzo.

A innescare il rogo sembra sia stato un problema a un nastro trasportatore. Ad intervenire in prima battuta è stata la squadra antincendio interna all'acciaieria, che però non ha potuto risolvere il problema in autonomia. A dare un aiuto sono arrivati i Vigili del fuoco provenienti da Brescia e Gardone Valtrompia.

Nel giro di trenta minuti le fiamme sono state spente, ma in quel breve lasso di tempo la colonna di fumo e l'odore acre hanno destato non poca preoccupazione nei residenti in zona, alcuni dei quali avrebbero manifestato lievi difficoltà respiratorie. I cittadini sono stati rassicurati sulla non nocività dei fumi, l'odore pare fosse dovuto alle schiume utilizzate per spegnere le fiamme. L'incendio non avrebbe coinvolto il forno, ma la linea di produzione è stata comunque interrotta.