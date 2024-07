Incendio alla Europress: colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Incendio alla Europress di Villa Carcina, località Cogozzo, ai confini con Sarezzo: le fiamme sono divampate lunedì sera intorno alle 19.30. Non si registrano feriti, per fortuna: da quanto si apprende il rogo si sarebbe scatenato a partire dall'impianto di aspirazione dell'azienda, attiva dal 1970 nel settore delle produzioni in lega di alluminio, lavorate ed assemblate, con sedi sia a Sarezzo che a Villa.

Colonna di fumo in cielo

Nel frattempo, da Via Monte Guglielmo si è levata in cielo una colonna di fumo denso visibile anche a chilometri di distanza, come testimoniato dal video allegato all'articolo, pubblicato dai lettori di Questa è la Valtrompia. Per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco in forze, presenti con squadre e mezzi arrivati da Brescia, Gardone e Lumezzane. A supporto delle operazioni anche un'ambulanza dei volontari di Villa Carcina: i rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia.