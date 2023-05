In piena notte scoppiano le fiamme nel deposito della legna: paura per due famiglie

La legnaia andata in fumo si trova proprio a ridosso dell'edificio dove vivono due famiglie, svegliate nel cuore dalla notte dal rumore dell'incendio. L'ennesimo rogo che raccontiamo si è verificato a Botticino Sera, in via Seminario. In settimana c'è stato l'incendio alle Vele di Desenzano, quello alla Mt Fashion Factory a Palazzolo sull'Oglio e ieri quello nella In.St.El. a Bagnolo Mella.

I fatti. Secondo quanto raccontato dal Giornale di Brescia, i residenti sono stati svegliati dal cuore della notte da un rumore che pensavano fosse quello della grandine. In realtà era la legna che crepitava nel deposito addossato all'abitazione. Carabinieri, ambulanza e Vigili del fuoco sono giunti sul posto poco dopo l'allarme.

Per spegnere il rogo sono servite ben tre ore di lavoro, ma il peggio è stato evitato, le fiamme non hanno intaccato le camere da letto che affacciano sulla legnaia.