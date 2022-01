Attacco incendiario: ettari di terreno avvolti dalle fiamme, brucia la montagna

Un vero e proprio raid incendiario: i Vigili del Fuoco hanno pochi dubbi - purtroppo - sull’origine dolosa del rogo che sta riducendo in cenere ettari di bosco del versante valsabbino della Corna Blacca, in territorio di Pertica Bassa.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica e le fiamme non sono ancora state domate: dalle prime luci di lunedì mattina, un canadair della centrale operativa di Curno sta rovesciando migliaia di litri d’acqua, prelevati dal Lago d’Idro, sulla vasta area boschiva che si trova a 1.700 metri di quota.

Le fiamme, complice il terreno reso arido dalla siccità delle ultime settimane, si sono infatti propagate molto rapidamente: in poco tempo il fronte del fuoco ha raggiunto un’estensione di circa 1800 metri. Si annuncia lungo e complicato l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile: l’incendio è stato appiccato in una zona impervia e quindi difficilmente raggiungibile con i mezzi tradizionali.

Non c'è pace per le montagne bresciane. Il rogo sulla Corna Blacca si è sviluppato poche ore dopo il nuovo incendio che ha colpito la Maddalena, fortunatamente domato in poche ore. Solo lo scorso lunedì- lo ricordiamo- le fiamme avevano divorato i boschi della montagna che sovrasta la nostra città: in poco tempo avevano raggiunto un fronte molto vasto e si erano pure avvicinate alle case. È probabile che dietro ad entrambi gli episodi ci sia la mano dell'uomo.