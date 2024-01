Incendio in condominio: sei famiglie fuori casa, una persona in ospedale

Un cortocircuito all'interno di un contatore dell'elettricità. Potrebbe essere questa la causa che ha scatenato un violento incendio all'interno di un condominio a Pontevico, nella Bassa Bresciana. Sono sei complessivamente gli appartamenti danneggiati, con le rispettive famiglie che li abitano temporaneamente evacuate. Una persona inoltre è stata portata in ospedale per un controllo.

L’incendio è scoppiato attorno alle 9:00 di oggi, domenica 7 gennaio in un condominio di via Tito Speri. Diverse le squadre di Vigili del fuoco intervenute per domare le fiamme. Nelle prossime ore si cercherà di capire se la struttura è stata danneggiata, e indicativamente quando le famiglie potranno fare ritorno alle proprie abitazioni. Sarà da valutare in un secondo momento il danno economico.