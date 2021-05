Inferno di fuoco nella notte: grande magazzino devastato da un incendio

Martedì 4 maggio, verso mezzanotte, un vasto incendio ha colpito Carpenedolo nella zona industriale di in via Carlo Lodetti.

Il rogo ha interessato il grande magazzino di un'attività cinese, il "Ni Hao Mercatone". Il fumo è stato notato da alcuni residenti che hanno subito allertato i soccorsi.

Al momento l’intervento è ancora in atto: sul posto sono state inviate diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia munite di autoscale e autobotti per spegnere le fiamme. A scopo precauzionale è stato mandata un’ambulanza, che è rimasta a disposizione in caso di necessità.



Presenti anche i carabinieri di Carpenedolo, che indagano sull'accaduto. Per domare le alte fiamme, alte fino a dieci metri, sono stati inviati vari mezzi, tra cui il carro schiume, per supportare le squadre in azione.