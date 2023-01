Incendi di Capodanno, è strage di cassonetti: una decina in fiamme nella notte

Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte a Capodanno. A cavallo con l'anno nuovo, in diverse zone dalla provincia, in corrispondenza dei festeggiamenti per l'inizio del 2023 sono state almeno una ventina le chiamate ai pompieri: la maggior parte per segnalare cassonetti dell'immondizia dati alle fiamme.

Gli interventi sono distribuiti a macchia di leopardo in tutta il Bresciano: dalla città - dove sono state diverse le segnalazioni - a Desenzano, passando per Corteno Golgi. Non si registrano comunque feriti o danni alle auto in sosta.