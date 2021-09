Terribile incendio in paese: agriturismo devastato dalle fiamme

Vigili del fuoco in azione mercoledì mattina a Gussago, per un grosso incendio divampato nell'agriturismo El Vaquero poco prima delle 9. Pare che il rogo sia partito dal fieno stivato in cascina, per cause ancora in corso d'accertamento.

Personale e titolare si sono messi in salvo e stanno tutti bene. In sicurezza anche gli animali, tra i quali ci sono pregiati cavalli. I danni sono ingenti, decine e decine di migliaia di euro: è stata devastata gran parte della struttura.