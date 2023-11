Incendio devastante in cascina: in fumo un deposito di fieno

Una notte di incessante lavoro, diversi uomini a darsi il cambio, decine di migliaia di litri di acqua utilizzati, e diversi mezzi giunti da tutta provincia. Il rogo scoppiato attorno alle 20:00 di ieri, sabato 11 novembre, a Castel Mella, ha messo a dura prova i Vigili del fuoco.

Dalla serata di ieri sono diverse le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia che sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme propagatesi all’interno di un deposito di fieno. Per l’approvvigionamento idrico sul posto sono state inviate la "volumetrica", un mezzo capace di immagazzinare un grande quantitativo di acqua (25.000 litri) capace di mantenere le autopompe sempre in funzione, e due autobotti che hanno fatto la spola verso i più vicini idranti della zona.

Le operazioni sono proseguite anche nella mattinata odierna: due squadre sono impegnate nelle fasi di bonifica per la messa in sicurezza del luogo, per evitare che il fieno ammassato possa riprendere a bruciare.