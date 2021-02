Svegliati dalle fiamme: famiglia si salva dal rogo, appartamento inagibile

Cattivo funzionamento della canna fumaria. Sarebbe questa - come spesso avviene - la causa che ha innescato un grave incendio in piena notte, privando della propria abitazione una famiglia. È successo tra giovedì e venerdì in via Valle a Ome, in una palazzina occupata da due famiglie, una a piano terra e una al primo piano.

L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte, quando le persone che abitano al primo piano dell'abitazione, padre, madre e due figli, sono state svegliate dalle fiamme che avevano già avvolto la soffitta e il tetto della struttura. A innescarle potrebbe essere stata la canna fumaria che avrebbe surriscaldato - fino all'innesco della combustione - il tetto.

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco, una partita da Sale Marasino e una dal comando cittadino. Gli agenti hanno dovuto lavorare senza sosta per cinque ore prima di avere la meglio sul rogo, che ha distrutto completamente 130 metri quadrati di copertura e danneggiato la soffitta e l'appartamento del primo piano, dichiarato inagibile. La famiglia che vi risiede ha dovuto cercare ospitalità da alcuni parenti.