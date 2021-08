Divampa l'incendio, camion avvolto dalle fiamme: paura in azienda

Alle 23.45 di ieri, lunedì 9 agosto, i Vigili del Fuoco di Brescia sono intervenuti a Cazzago San Martino per spegnere le fiamme divampate in un capannone, usato come deposito per mezzi pesanti, appartenente a una ditta specializzata nel trasporto di materiale ferroso.

In pochi mi minuti sono intervenute due squadre dei pompieri con il supporto di un'autobotte. Grazie alla tempestività dell'intervento, il rogo è stato circoscritto alla cabina di un tir. La struttura e un mezzo cingolato presente all'interno del capannone sono stati così salvaguardati, senza riportare danni.

Sul posto anche i carabinieri, che stanno cercando di far luce sulle cause dell'incendio. L'intervento si è concluso intorno all'1.30 di notte e, per fortuna, non si registrano feriti.