Incendio nella notte in cantiere, ruspe avvolte dalle fiamme

Un incendio è divampato in un cantiere a Toline, frazione del comune di Pisogne. Le fiamme si sono sprigionate attorno all’una della notte tra mercoledì e giovedì.



Il rogo ha coinvolto un escavatore e una piccola ruspa con pala caricatrice. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia, che hanno provveduto a spegnere l'incendio con il supporto di un’autobotte e l’ausilio di uno schiumogeno di ultima generazione.



Non sono ancora chiare le cause: dall'incidente al dolo, nessuna ipotesi è esclusa. Ingenti i danni ai veicoli.