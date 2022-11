Incendio prima di immettersi in tangenziale: camion devastato dalle fiamme

Un tir della Marino Trasporti, impresa di Molinetto di Mazzano, è andato a fuoco improvvisamente nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 novembre, mentre percorreva il raccordo di Bauducchi, a Moncalieri (To), per immettersi nella tangenziale sud in direzione nord Milano-Aosta. Il conducente è riuscito a scendere e a dare l'allarme, accostando il mezzo pesante nella corsia d'emergenza.

L'incendio ha interessato il motore, la cabina di guida e la parte anteriore del rimorchio, che era vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Lingotto, la polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell'Ativa. Disagi limitati per la circolazione.



Fonte: Torinotoday.it