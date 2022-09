Maxi incendio in paese: 6 appartamenti distrutti dalle fiamme

Maxi incendio stamattina in un residence di Calvagese della Riviera. Le fiamme sono divampate verso le 4: sul posto è stato necessario far intervenire 6 squadre dei vigili del fuoco, all'opera per diverse ore prima di riuscire a domare il rogo.

Nessuna persona sembra essere rimasta ferita o intossicata, ma – purtroppo – sei appartamenti risultano inagibili. Ancora non sono state accertate le cause: è comunque esclusa l'origine dolosa. Pare si sia trattato di un incidente, forse uno zampirone rimasto acceso, che avrebbe poi fatto bruciare alcune tende.