Ennesimo incendio, un passante lancia l'allarme: certa l'opera di un piromane

Questa mattina, verso le 8, gli uomini della Protezione Civile dell'AIB (Antincedio Boschivo) sono dovuti intervenire nuovamente nella frazione San Gallo, poco prima del bivio per la località Aive, a causa di un principio d'incendio, l'ennesimo degli ultimi giorni; ieri in zona è dovuto intervenire un elicottero della Regione per spegnere le fiamme.

Grazie alla segnalazione di un passante e al pronto intervento della Protezione Civile, è stato possibile evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente, creando l'ennesima emergenza di questi lunghi mesi di siccità.



Stando alle prime verifiche, sembra certa la mano dell'uomo: un piromane avrebbe appiccato volutamente le fiamme in una zona boschiva a lato della strada che collega San Gallo a Castello di Serle.