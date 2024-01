Verso le 6.20 di stamattina, un incendio è divampato nel bar Nedelia di Brescia, situato all'incrocio di via Moretto e via Aleardo Aleardi. Le fiamme hanno provocato una serie di danni al locale, con il fumo che si è poi esteso alle abitazioni dei piani superiori, costringendo all'evacuazione precauzionale di tre famiglie, per un totale di sette persone.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Una persona è stata trasportata all'istituto clinico "Città di Brescia" a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca: le sue condizioni non preoccupano e, fortunatamente, non si segnalano altri feriti. Ancora ignota l'origine dell'incendio.