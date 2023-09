Fiamme in azienda: dieci operai intossicati dal fumo

L'allarme è scattato poco prima delle 16, e al termine dell'intervento sono state dieci le persone soccorse. Nel pomeriggio di ieri è divampato un incendio all'interno della Faerch di Verolanuova, un'azienda specializzata nella realizzazione di imballaggi, in polistirolo e in altri materiali innovativi, soprattutto per alimenti.

Le fiamme sono divampate proprio dal materiale di imballaggio, il fuoco ha intaccato un bancale, riempiendo di fumo tutto il reparto. Ben quattro le squadre di Vigili del fuoco mandate sul posto, da Verolanuova e da Brescia. L'incendio è stato domato velocemente, ma gli agenti hanno dichiarato inagibile il reparto dove è scoppiato il rogo.

Sul posto sono state chiamate ben due ambulanze e un'automedica. Una decina gli operai intossicati dal fumo: tutti sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Nessuno di loro è in pericolo.