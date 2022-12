Pauroso incendio all'alba: bisarca prende fuoco in autostrada

Distrutte sei automobili, pompieri al lavoro per oltre 2 ore

Pauroso incendio venerdì mattina all'alba sull'autostrada A4: una bisarca adibita al trasporto di automobili (8 le vetture nel rimorchio), partita da Brescia, ha preso fuoco intorno alle 6 tra i caselli di Montebello e Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza e in direzione di Venezia. L'autista fortunatamente è rimasto illeso, diretto a Pordenone: si sarebbe accorto in tempo delle fiamme, divampate probabilmente dalle ruote posteriori.

Le fiamme

Ha subito accostato e allertato i soccorsi: sono intervenuti i Vigili del Fuoco in forze, arrivati da Arzignano, Lonigo e Vicenza con due autopompe, altrettante autobotti e 12 operatori sul campo. Non senza fatica sono riusciti a spegnere l'incendio, salvando anche due delle otto automobili trasportate. Sul posto anche il personale della A4 e la Polizia Stradale: ci sono volute più di due ore per domare le fiamme.