Fiamme dai freni, autocisterna si incendia: autostrada chiusa per tre ore

Le fiamme sarebbero partite dai freni, intaccando poi gli pneumatici e danneggiando la cisterna. Paura, nel pomeriggio di ieri, lungo la autostrada A35 BreBeMi, nel territorio di Calcio (nella Bergamasca), nella corsia che conduce a Brescia.

Tutto è accaduto attorno alle 15, nel tratto tra Calcio e Chiari. Il conducente dell'autocisterna, accortosi delle fiamme guardando nello specchietto retrovisore, ha fermato il mezzo e lanciato l'allarme. Sul posto si sono diretti i Vigili del fuoco di Romano di Lombardia.

Per l'intervento di spegnimento delle fiamme, la messa in sicurezza e la bonifica della strada, la A35 è stata chiusa in direzione Brescia per ben tre ore tra Calcio e Chiari, con pesanti ripercussioni sul traffico deviato su strade locali.