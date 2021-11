Rogo in azienda, a fuoco un intero reparto: danni da centinaia di migliaia di euro

Ci sono volute delle ore per domare le fiamme: l'allarme è stato lanciato intorno alle 15 dall'azienda Atib srl di Dello, e il fumo nero si stagliava nel cielo, visibile a chilometri di distanza. Sul posto si sono precipitate quattro squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale (arrivate da Brescia, Chiari e Orzinuovi) con i supporti di autobotte e autoscala: il pronto intervento ha evitato il peggio e limitato i danni. Non si registrano infatti feriti o intossicati, e sembrerebbero scongiurate anche le conseguenze ambientali.

Stabile inagibile, si contano i danni

Non è andata così, ovviamente, per l'azienda coinvolta nel rogo. Si stimano danni per decine se non centinaia di migliaia di euro. L'incendio è divampato nel reparto di verniciatura: le fiamme hanno divorato circa un migliaio di metri quadrati, fortunatamente senza provocare danni strutturali. In ogni caso, in via precauzionale, lo stabile è stato dichiarato inagibile.

Le fiamme si sarebbero scatenate forse per il malfunzionamento di un macchinario, andato completamente distrutto. Ma gli accertamenti sono in corso: di certo è stata esclusa l'eventuale natura dolosa dell'incendio. Si è trattato di un imprevedibile incidente: complici le procedure di sicurezza, e il pronto intervento dei pompieri, almeno stavolta si è evitato il peggio.