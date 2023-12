Rogo in appartamento, le fiamme si propagano: sfollate 4 famiglie

Il fumo che usciva dalle finestre ha messo in allarme tutto il vicinato. Sarà una Vigilia di Natale molto triste per quattro famiglie costrette ad abbandonare la propria abitazione all'alba di oggi, 24 dicembre. Attorno alle ore 8:00 è scattato l'allarme per un rogo scoppiato all'interno di un appartamento ubicato al secondo piano di una palazzina in piazza l'Antica Pizzaiola, a San Gervasio.

Sul posto sono stati mandati i Vigili del fuoco volontari di Verolanuova e quelli di Brescia, con il supporto di autobotte e autoscala, oltre alle forze dell'ordine e ai soccorsi medici. Oltre all'appartamento dove è scoppiato il rogo, le fiamme hanno intaccato altre tre abitazioni. In totale, come detto, sono quattro le famiglie sfollate. Nelle prossime ore si farà il conto dei danni. Da chiarire invece quando potranno essere effettuate le verifiche strutturali sullo stabile.