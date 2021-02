Cabina elettrica in fiamme: paura all'Alfa Acciai

C'è voluta quasi tutta la notte per spegnere le fiamme che lunedì sera, poco prima di mezzanotte, hanno invaso una cabina di smistamento dell'energia elettrica, all'interno dell'Alfa Acciai di via San Polo a Brescia.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero scaturite all'improvviso da uno dei quadri elettrici presenti nella cabina, coinvolgendone poi numerosi altri.

A dare l'allarme sono stati gli operai che lavorano nell'acciaieria, non appena si sono resi conto di quanto stesse accadendo. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia supportate da autobotti, carro aria e carri schuma.

Le operazioni di spegnimento e bonifica del rogo sono state complesse e hanno impegnato i Vigili del Fuoco per diverse ore. Non ancora quantificato il danno economico subito dall'azienda siderurgica che, a seguito di quanto avvenuto, ha visto rallentare la produzione per alcune ore. Tutti i presenti al momento dello scoppio dell'incendio sono, per fortuna, rimasti illesi.

All'origine del rogo potrebbe esservi stato un corto circuito, ma tutte le ipotesi restano aperte.