Maxi incendio all'alba: copertura completamente distrutta dalle fiamme

In poche ore l'intera copertura è stata completamente distrutta dalle fiamme. Succede in Valle Camonica, a Darfo Boario Terme, nell'ex Albergo Vela di via Alcide de Gasperi. L'allarme è stato lanciato alle 5:40. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Brescia, con il supporto dell’autobotte.

L'intervento, all'ora in cui si scrive è ancora in corso, anche ormai le fiamme sono state domane. La violenza dell'incendio ha completamente distrutto la copertura dell'ex albergo, chiuso da anni e con ogni probabilità occupato da vagabondi. L'origine del rogo è al momento sconosciuta. Fortunatamente, non sono da registrare feriti.