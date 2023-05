A fuoco i pannelli fotovoltaici: distrutto tetto di un capannone

Inceneriti i pannelli fotovoltaici, distrutta la copertura del capannone, danneggiati i macchinari all'interno: il rogo che nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 maggio, ha interessato la Mt Fashion Factory di via Piantada costerà carissimo all'azienda di Palazzolo sull'Oglio.

I fatti. Erano all'incirca le 17:15 quando uno degli operai dell'azienda, produtttrice di accessori per la moda, ha dato l'allarme dopo aver visto il fumo provenire dal tetto dell'edificio. Poco dopo dal soffitto del capannone ha iniziato a colare materiale plastico fuso dal rogo, e gli operai hanno lasciato i reparti produttivi, non prima di avere tentato di spostare i macchinari. Nelle operazioni, uno di loro è rimasto ustionato ad entrambe le braccia.

Nel frattempo sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco partiti da Brescia e Chiari, oltre a quelli di Palazzolo. Per spegnere le fiamme sono servite ben due ore di incessante lavoro. L'ipotesi più accreditata per la causa dello scoppio del rogo al momento è quella di un problema ai pannelli fotovoltaici.

Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio, il Comune ha diramato un allarme, invitando i cittadini a tenere chiuse le finestre di casa: "Un incendio ha colpito un’azienda in via Piantada a Palazzolo. I Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sono già sul posto e stanno intervenendo per risolvere la situazione. Nel frattempo, alcuni tratti della viabilità sono momentaneamente modificati e chiediamo ai cittadini di non recarsi sul posto anche per non intralciare gli interventi di spegnimento e messa in sicurezza. Trattandosi di un’azienda di materiali plastici consigliamo alla popolazione, in particolare a quella residente nella zona sud di Palazzolo, di tenere le finestre chiuse fino a prossima comunicazione".