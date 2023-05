Incendio in azienda: intossicato il titolare che stava cercando di spegnerlo

Dopo il devastante rogo alle Vele di Desenzano, e quello di ieri nella Mt Fashion Factory a Palazzolo sull'Oglio, nella mattina di oggi, sabato 27 maggio, c'è da registrare un nuovo incendio in provincia di Brescia.

Il rogo è scoppiato all'interno della In. St. El. di viale Europa 11 a Bagnolo Mella, un'azienda attiva da anni nel settore della progettazione, della realizzazione e dell'installazione di impianti elettrici civili e industriali. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno invaso il capannone dell'azienda.

Sul posto per domare il rogo sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco del comando di Brescia, con l’ausilio di 2 autobotti e un’autoscala. Con loro anche tecnici Arpa e ambulanze. Al momento non vi sarebbero feriti gravi, ma una persona – il titolare della ditta, che avrebbe inutilmente tentato di spegnere le fiamme – risulterebbe intossicata e sarebbe stata accompagnata in ospedale. I Vigili del fuoco hanno domato le fiamme nel giro di poco tempo. Da valutare nei prossimi giorni i danni sulla struttura.