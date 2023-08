Incendio all'Acquapark: 15 vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme

Un incendio di medie dimensioni è scoppiato nella serata di ieri all'interno di un attività produttiva che si occupa di stampaggio articoli in vetroresina per parchi acquatici, la Acquapark Srl di Calcinato. Il rogo è divampato durante il temporale che ha interessato - con esiti meno nefasti del previsto - la nostra provincia.

L'allarme è arrivato alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia alle ore 21:20. Sul posto, in via Gavardina di Sopra, sono state inviate tre squadre con cinque automezzi e 15 operatori. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate complessivamente due ore. Gli agenti hanno evitato il propagarsi delle fiamme all'intera struttura, limitando i danni al settore della finitura degli articoli, un'area di circa 80 metri quadrati. Sul posto sono stati inviati anche i Carabinieri di Desenzano. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Nelle prossime ore si cercherà di fare luce sulla causa dello scoppio del rogo.