Devastante incendio nella notte: famiglia resta senza casa

Verso le 15.30 di giovedì 9 febbraio, un incendio è scoppiato in un'abitazione di Anfurro, frazione di Angolo Terme. Le fiamme hanno dapprima avvolto il tetto, probabilmente divampate dalla canna fumaria di una stufa accesa al primo piano, utilizzata da un'anziana. Il rogo ha poi coinvolto anche la mansarda e il secondo piano, in cui abitano la figlia e nipoti della donna.

I danni sono stati davvero ingenti. Per spegnere l'incendio sono rimaste al lavoro per ore diverse squadre dei vigili del fuoco; il sindaco ha disposto con un'ordinanza la chiusura della strada su cui si affaccia la casa, via San Nazario, per permettere il lavoro dei soccorritori. Nessuna persona è rimasta ferita.