Gli incendi divorano i boschi del Bresciano: fiamme vicine alle case

È ancora emergenza incendi sulle montagne bresciane. Due i roghi che stanno impegnando incessantemente i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile.

Rogo in Val Grande

Dalla serata di domenica le fiamme stanno devastando i boschi della Val Grande, a Vezza d'Oglio. Il rogo sta interessando una vasta porzione di terreno, ed è attivo su due versanti della Cima Rovaia. Nella zona - fanno sapere i vigili del fuoco - sono presenti numerose baite. Sul posto ci sono una squadra di pompieri, con due mezzi, e i volontari della protezione civile. Per arginare il fronte del fuoco sono stati inviati anche gli elicotteri che proveranno a spegnere il rogo dall'alto. Non si esclude che l'incendio sia di origine dolosa.

Brucia, ancora, la Valvestino

Non sono ancora state domate le fiamme che da giorni interessano la Valvestino. L'imponente impiego di uomini e mezzi non è sinora riuscito ad arrestare il rogo che sta distruggendo vaste aree verdi sulle quali non piove da tempo. Il fronte del fuoco sta interessando il monte Bocca di Valle, in località Denai. Le fiamme minacciano le case: per tutta la notte tra sabato e domenica un presidio dei vigili del fuoco è rimasto a protezione di alcune abitazioni. Sul posto c'è anche il sindaco di Valvestino. È stato attivato, lunedì mattina, un supporto con un'autobotte per il rifornimento idrico delle vasche, indispensabili agli elicotteri per lo spegnimento delle fiamme dall'alto.