Colpito da un malore improvviso, muore sotto gli occhi degli amici

Ildebrando Vignati, 63enne di Lodi, è morto nella giornata di ieri, sabato 19 agosto, dopo aver accusato un malore improvviso nel corso di un’escursione sul monte Visòlo, nel gruppo della Presolana.



L’uomo si trovava in compagnia di alcuni amici, quando – verso le 12.30 - si è improvvisamente accasciato al suolo. Lanciato l’allarme al 112, sul posto è velocemente intervenuto il Soccorso Alpino con l’eliambulanza; purtroppo, però, per Vignati non c’è stato nulla da fare.





La salma è stata recuperata dai tecnici del Cnsas con il verricello, poi portata al cimitero di Bratto e lì restituita alla famiglia.