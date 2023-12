Uccisa da un'automobilista ubriaco: il paese si ferma per l'ultimo saluto

È il giorno del dolore a Solato di Pian Camuno per la scomparsa di Ilaria Ziliani, morta a soli 46 anni per le conseguenze di un drammatico incidente stradale, sabato sera a Malonno: nello schianto è rimasto ferito anche il compagno, 50 anni, ricoverato in gravi condizioni al Civile, oltre che al conducente del suv che avrebbe provocato un incidente, un uomo di 44 anni di Darfo Boario Terme risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,3 g/l, superiore di quasi tre volte al limite di legge. Per quanto accaduto la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Breno, intervenuti per i rilievi.

Giovedì il funerale

La salma della povera Ilaria riposa alla Casa funeraria Oltre di Via Galilei a Pian Camuno, dove è stata allestita la camera ardente. Da qui partirà il corteo per l'ultimo saluto: il funerale sarà celebrato nella parrocchiale di San Giovanni Battista, a Solato, giovedì pomeriggio alle 14.30. Classe 1977 e originaria di Genova, dov'era nata e cresciuta, da diversi anni Ilaria Ziliani abitava in Valcamonica: lascia nel dolore le figlie Elisa con Afrim, la piccola Diana e Nicole, la mamma Antonietta, il papà Carlino, i fratelli Fabrizio con Monica, il piccolo Enea e Serena, gli zii e i cugini.